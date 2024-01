Investitionen : China spart bei Infrastrukturprojekten

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Die Führung in Peking hat in letzter Zeit verstärkt versucht, die Verschuldungsspirale zu stoppen, in die viele Gebietskörperschaften während des Baubooms geraten sind: Sie haben Schulden in Höhe von 13 Billionen Dollar (rund 12 Billionen Euro) angehäuft. Angesichts der massiven Verschuldung der Kommunen in China wird jetzt bei der Finanzierung zahlreicher Infrastrukturprojekte die Reißleine gezogen. Der Staatsrat habe besonders hoch verschuldete Kommunen angewiesen, eine Reihe von staatlich finanzierten Projekten zu verschieben oder zu stoppen, sagten Insider.