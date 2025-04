Die Bundesimmobiliengesellschaft errichtet hier für die Medizinische Universität einen klimafreundlichen Universitätscampus für rund 2.000 Studierende und 750 Mitarbeitende. Am neuen Standort werden bisher verstreute vorklinische Einrichtungen gebündelt und topmoderne Räumlichkeiten für den Lehrbetrieb und Forschung geschaffen.

Das symbolische Gleichengeld wurde im Rahmen der Feier von der Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft Christine Dornaus und dem Rektor der MedUni Wien Markus Müller den ausführenden Baufirmen, Gerstl Bau, Porr und Strabag überreicht.

"Eine funktionierende Infrastruktur ist eine wesentliche Basis für wissenschaftliche Spitzenleistungen im Hochschulbereich, allen voran in der Medizin. Mein erklärtes Ziel ist es, bestmögliche Rahmenbedingungen in den Bereichen Forschung und Lehre zu schaffen. Der neue Campus der Medizinischen Universität Wien in der Mariannengasse wird dabei eine zentrale Rolle spielen, indem er für Studierende und Lehrende optimale und zeitgemäße Infrastrukturen schafft. Durch die stärkere räumliche Nähe zum AKH-Gelände und das neue Hi-Tech-Arbeits- und Ausbildungsumfeld werden in weiterer Folge auch Patientinnen und Patienten davon profitieren," sagt Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, über das Großbauprojekt.

"Mit dem MedUni Campus errichten wir einen Standort, mit dem das Spitzenniveau der medizinischen Forschung und Lehre in Wien auch in Zukunft gesichert ist, und eine moderne Ausbildungsstätte für die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte. Mein besonderer Respekt gilt den Bauarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz auf dieser besonders anspruchsvollen, innerstädtischen Baustelle," so BIG Geschäftsführerin Christine Dornaus.