Die Wurzeln der WeBuild reichen bis in die frühen 1980er-Jahre zurück, als in Österreich ein gesteigertes Bewusstsein für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entstand. Damals organisierte die Messe Wels eine kleine Sonderschau zum Thema „Energiesparen“, um den steigenden Informationsbedarf rund um Dämmstoffe, Heiztechnologien und umweltfreundliche Baustoffe zu decken. Diese Ausstellung wurde in der Region gut angenommen und diente als Impuls für eine regelmäßige Plattform zum Dialog zwischen Fachleuten, Herstellern und interessierten Bauherren. Aus dieser Keimzelle entwickelte sich über die Jahre eine immer größere Messe, die zunächst unter dem Namen „Energiesparmesse“ firmierte und in Fachkreisen zu einem festen Begriff wurde.

In den 1990er-Jahren trat das Thema Umweltschutz zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Zugleich machte die Technisierung des Bauwesens rasche Fortschritte: Neue Dämmmaterialien, erste Niedrigenergiehäuser und effiziente Heizsysteme fanden ihren Weg auf den Markt. Die Messe in Wels reagierte darauf mit vergrößerten Ausstellungsflächen und einem umfassenderen Rahmenprogramm. Workshops, Seminare und Vorträge ergänzten nun das klassische Ausstellerangebot. Schon früh zeichnete sich eine enge Zusammenarbeit mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Verbänden ab, die das erklärte Ziel verfolgten, den CO₂-Ausstoß im Bausektor zu reduzieren und neue Technologien rasch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends rückten weitere Aspekte in den Fokus: Nachhaltigkeit und Digitalisierung veränderten das Bauwesen grundlegend. Planer und Architekten begannen, ressourcenschonende Konzepte ganzheitlich zu denken. Die Energiesparmesse in Wels adaptierte diesen Trend und erweiterte ihr Portfolio um Themen wie intelligente Gebäudeleittechnik, Photovoltaik-Lösungen und ökologische Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Zudem stieg das internationale Interesse am Standort Wels: Immer mehr Aussteller aus dem europäischen Ausland präsentierten dort ihre Produkte, und das Publikum wurde zunehmend globaler. Parallel dazu etablierte sich ein eigenes Fachprogramm für Baufirmen, Handwerksbetriebe und Planer, das sich als Branchentreff weit über Österreichs Grenzen hinaus einen Namen machte.

Um der stetig wachsenden Themenvielfalt gerecht zu werden, beschlossen die Verantwortlichen Mitte der 2010er-Jahre, die Markenstrategie zu überdenken. Denn neben Energieeffizienz gewannen nun auch moderne Bauverfahren, Smart-Home-Konzepte und alternative Baustoffe an Bedeutung. Der Schritt zur Marke „WeBuild“ war eine logische Konsequenz aus der Erweiterung der inhaltlichen Schwerpunkte. Das Ziel: Unter einem Dach sollen alle relevanten Entwicklungen rund um Neubau, Sanierung, Gebäudetechnik und umweltfreundliche Energieerzeugung abgebildet werden. Der neue Name sollte zugleich die Branche zu mehr Kooperation und innovativem Denken einladen – getreu dem Motto „Wir bauen gemeinsam die Zukunft“.

Der Rebranding-Prozess wurde von intensiven Diskussionen mit Branchenexperten und Ausstellern begleitet. Vieles blieb erhalten: die Kontinuität des Messestandorts Wels, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Verbänden und die breite Themenpalette. Gleichzeitig setzten die Organisatoren verstärkt auf digitale Services. Virtuelle Produktpräsentationen, Online-Fachforen und hybride Veranstaltungsmodelle hielten Einzug, um noch mehr Interessenten zu erreichen. Auf diese Weise blieb das Event auch während wirtschaftlich turbulenter Zeiten – darunter Phasen mit Rohstoffknappheiten oder globalen Krisen – ein stabiler Anlaufpunkt für die Baubranche.

Heute gilt die WeBuild als führende Messe für Bauen und Energie im deutschsprachigen Raum. Sie vereint die Tradition ihres Ursprungs – den Fokus auf Energieeinsparung – mit einer zukunftsorientierten Ausrichtung, die Aspekte wie Klimaschutz, Digitalisierung und urbane Raumplanung integriert. Internationale Anbieter nutzen die Messe, um ihre Marktpräsenz zu stärken und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Für Fachbesucher hat sie sich längst zu einer unverzichtbaren Plattform entwickelt, um sich über neue Produkte zu informieren, Kontakte zu knüpfen und in Fachvorträgen Einblicke in die Trends von morgen zu gewinnen. Die WeBuild steht damit sinnbildlich für den Wandel einer regionalen Initiative zu einem europaweit beachteten Forum, das die Zukunft des Bauens aktiv mitgestaltet.