SOLID: Sie sind seit 1 Jahr Innungsmeister: Erzählen Sie bitte ein bisschen davon: Was hat sich getan? Wie haben Sie es erlebt? Was hat Sie erfreut? Was überrascht?

Günther Lehner: Es gibt sicher einfachere Zeiten, um dieses Amt zu übernehmen. Aber ich war als Landesinnungsmeister-Stellvertreter ja schon vorher quasi mitten im Geschehen und kann also nicht sagen, dass ich nicht gewusst hätte, worauf ich mich einlasse.

Im Ernst: Gerade in den zuletzt schwierigen Zeiten hat mich der große Zusammenhalt innerhalb der Branche beeindruckt. Das ist weit über die Zusammenarbeit in der Landesinnung hinausgegangen. Ein guter Tag war es auch, als endlich das Aus für die völlig verfehlte KIM-Verordnung verkündet wurde – obwohl das Auslaufen gerne früher als mit 30. Juni 2025 hätte kommen dürfen.

Ein Höhepunkt war auch der „Zukunftstag der NÖ Baugewerbe“ in der Messe Tulln, der heuer zum zweiten Mal stattgefunden hat: organisiert von der in der Wirtschaftskammer NÖ angesiedelten ARGE Bau, die 14 Landesinnungen rund um die Bauwirtschaft umfasst. Rund 600 Teilnehmende konnten sich dabei mit absoluten Top-Vortragenden mit Innovationen und Perspektiven rund um und für den Bau in Niederösterreich auseinandersetzen (siehe S. 37).

Sie wollten den Innungsausschuss verjüngen, haben Sie mir im Vorjahr gesagt. Was ist hier passiert?

Lehner: Nach dem Ergebnis der letzten Wirtschaftskammer-Wahl in der Landesinnung Bau NÖ ist nun fast die Hälfte aller Ausschussmitglieder unter 50 Jahre. Drei sind sogar erst knapp 30. Das Zusammenspiel der Generationen in der Landesinnung funktioniert, der Mix passt, der Generationenwechsel ist ein laufender Prozess.

Das ist auch richtig und wichtig so – erstens, weil es immer gut ist, junge Impulse zu bekommen. Und zweitens, weil nachhaltige Interessenvertretung auch bedeutet, rechtzeitig personelle Weichen und Ressourcen für die Zukunft sicherzustellen.