„Der Gebäudesektor ist für rund zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Jede nicht umgesetzte Sanierung verzögert den Weg zur Klimaneutralität“, sagt Peter Schmid, Vorstand der GDI 2050. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass Eigentümer ihre Förderoptionen kennen. Die positive Botschaft: In vielen Bundesländern stehen weiterhin beachtliche Fördermittel zur Verfügung.“

Auch heuer wieder hat Global 2000 in einer umfassenden Vergleichsstudie die Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern erhoben und auf Basis eines typischen Sanierungsbeispiels berechnet.

Das Mustergebäude – ein 120 m² großes Einfamilienhaus mit Baujahr 1975 – sollte für rund 110.000 Euro umfassend thermisch saniert werden. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Die Einmalzuschüsse bewegen sich zwischen 0 Euro in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg und bis zu 39.300 Euro in Tirol.