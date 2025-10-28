Getrieben vom Tiefbau wächst 2025 der Bauproduktionswert von Hoch- und Tiefbau voraussichtlich wieder geringfügig um etwa 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und eines zeichnet sich deutlich ab: Die Baugenehmigungen wachsen nach langer Durststrecke wieder signifikant.



Der Hochbau entwickelt sich nominal seitwärts. Preisbereinigt verliert die Bauwirtschaft insgesamt jedoch weitere 0,7 Prozent, der Hochbau knapp ein

Prozent an Volumen. "Der höhere Umsatz war preisgetrieben und nicht aufgrund vermehrter Aufträge", sagt Andreas Kreutzer, Geschäftsführer Branchenradar. Dass auch im Hochbau der Aufschwung naht, lässt sich an der Marktentwicklung im ersten Halbjahr 2025 erkennen.

Steigende Häuserpreise, sinkende Zinsen, deutlich mehr Fremdfinanzierungen, die Kreditvergabe und Flächeninanspruchnahmen sind die Treiber beim Bauen. Die Baupreise wachsen das zweite Jahr in Folge langsamer als die Baukosten.

Für 2026 sieht Kreutzer positive Signale beim Hochbau, nicht zuletzt aufgrund eines expandierenden Wohnungsneubaus. Die Baugenehmigungen erhöhen sich in beiden Gebäudetypen (Einfamilien- und Mehrfamilienhaus) bereits heuer substanziell, voraussichtlich um mehr als 10 Prozent gegenüber 2024.

