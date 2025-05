An der A 1 Westautobahn bei der Anschlussstelle Regau errichtet die Asfinag derzeit die mit knapp 50 Metern höchste Brücke der Strecke neu. Eine besondere bauliche Herausforderung wurde nun erfolgreich gemeistert: Am 14. Mai 2025 wurde das rund 15.000 Tonnen schwere Tragwerk der neuen Fahrbahnplatte quer zur bisherigen Fahrtrichtung auf die Hauptpfeiler verschoben – ein technischer Meilenstein für den Brückenbau in Österreich.

Der sogenannte Querverschub erfolgte über zwölf parallel verlaufende Verschubbahnen, die das Tragwerk um 15 Meter in seine endgültige Position bewegten. Zwölf Litzenheber mit jeweils 70 Tonnen Zugkraft steuerten die Bewegung millimetergenau. Damit wurde aus der bisherigen Behelfsbrücke die neue Richtungsfahrbahn Salzburg.