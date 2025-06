Der gemeinnützige Wohnbau steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Angesichts sinkender Investitionen und zunehmender Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt braucht es jetzt eine gezielte Ankurbelung von Sanierung und Neubau. "Damit schaffen wir nicht nur dringend benötigten leistbaren Wohnraum, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Bauwirtschaft“, so Gehbauer weiter.

Die Wohnbauförderung wird gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht – in einer Höhe von 1% der Lohnsumme in Österreich. Gehbauer: „Es ist an der Zeit, diesem Beitrag seine ursprüngliche Wirkungskraft zurückzugeben – durch eine gesetzlich verankerte Zweckwidmung.“