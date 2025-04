"Als Geschäftsführerin und zweifache Mama sind Zeitressourcen beziehungsweise deren Management absolut essenziell. Die BAUAkademie bietet hier ein breites Spektrum an Lehrveranstaltungen, welche berufsbegleitend absolviert werden können. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit – welche ich genutzt habe – am Bauleiterkurs online teilzunehmen. Neben dem persönlichen Interesse an vertiefenden Lehrinhalten der Baubranche war größter Anreiz, nicht abhängig von anderen Meinungen zu sein, sondern mir meine eigene Meinung bilden zu können“, beschreibt die Katharina Rauter, von RK Glasfaserbau GmbH mit Sitz in Straßwalchen, ihre Erfahrungen mit dem Lehrgang.

