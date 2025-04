So wurde seitens Holcim in Österreich in den vergangenen Jahren zweistellige Millionenbeträge investiert, um die Dekarbonisierung voranzutreiben. Das Geld ist z.B. in einen neuen Klinkerkühler - ein Kühlaggregat bei der Zementherstellung - oder in Staubfilteranlagen geflossen. Primas zeigte sich weiterhin investitionsbereit, sobald das Verbot der CO 2 -Speicherung aufgehoben sei. Beim Pipelinesystem gebe es aber den Knackpunkt der Finanzierung. "Wir sind als Unternehmen bereit, mehrere hundert Millionen Euro allein in Österreich zu investieren, aber es braucht auch Förderungen", so der Geschäftsführer Haimo Primas.

Allein am Standort Mannersdorf in Niederösterreich, dem größten Zementwerk Österreichs, würden Förderungen von 200 bis 250 Millionen Euro benötigt. Aus heutiger Sicht könnte das erste CO 2 2032 gespeichert werden, wenn das Speicherverbot noch in diesem Jahr fällt, rechnete Primas vor. Bis dahin müssten Planung, Investitionsentscheidung und Bau der notwendigen Infrastruktur erfolgen.