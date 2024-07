Die größten Zuwächse an Arbeitslosen und Personen in AMS-Schulungen gab es Ende Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Sachgütererzeugung (+16,4 Prozent), im Bauwesen (+16,2 Prozent), im Verkehr und Lagerwesen (+12,5 Prozent), im Handel (+12 Prozent) sowie in der Beherbergung und Gastronomie (+11,2 Prozent). Etwas geringer, aber immer noch stark, fiel der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Arbeitnehmerüberlassung (+8,1 Prozent) und im Gesundheits- und Sozialwesen (+7,6 Prozent) aus.



Den stärksten Anstieg an Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern verzeichnete das Industriebundesland Oberösterreich (+18,2 Prozent), gefolgt von Tirol (+13,9 Prozent), Salzburg (+12,5 Prozent) und der Steiermark (+12,4 Prozent). Die geringsten Zuwächse verzeichneten Wien (+7,1 Prozent) und Kärnten (6,7 Prozent). Im Bundesländervergleich weist Wien mit 10,7 Prozent die mit Abstand höchste Arbeitslosenquote auf. Geringere Arbeitslosenquoten weisen das Burgenland (5,8 Prozent), Niederösterreich (5,7 Prozent), Kärnten (5,5 Prozent), die Steiermark (5,2 Prozent), Vorarlberg (5,1 Prozent), Oberösterreich (4,2 Prozent), Tirol (3,4 Prozent) und Salzburg (3,3 Prozent) auf. Die Zahl der arbeitslosen Inländer inklusive Schulungsteilnehmer stieg um 6,9 Prozent auf rund 192.000, die Zahl der arbeitslosen Ausländer um 14 Prozent auf 146.000.