Christian H. D. Haak, renommierter Change Leader, hält den Eröffnungsvortrag mit klarer Ansage: „Die Zukunft bauen – Aufbruch nach übermorgen“ – als Einladung zum Umdenken. KI, Automatisierung und Nachhaltigkeit werden nicht länger als Bedrohung, sondern als strategische Treiber vorgestellt. Haak zeigt, wie man durch mutige Transformation nicht nur nachhaltiger, sondern wirtschaftlich erfolgreicher werden kann.

Herr Haak, Sie sagen, dass die wirtschaftlichen Chancen der Transformation in drei Feldern liegen. Welche sind das?

Christian H.D.Haak:

Nachhaltigkeit als Werttreiber

Unternehmen, die ökologische Standards nicht als Pflicht, sondern als Teil ihres Geschäftsmodells begreifen, sichern sich neue Aufträge und reduzieren langfristig Kosten. Nachhaltigkeit wird so zum Wettbewerbsvorteil. Künstliche Intelligenz als neues Denkprinzip

KI kann Prozesse optimieren, Risiken früher erkennen und Entscheidungen fundierter machen. Entscheidend ist, sie nicht nur als Tool, sondern als strategischen Partner und integralen Bestandteil aller Unternehmensbereiche zu verstehen. Automatisierung für Produktivität und Qualität

Standardisierung, Digitalisierung, Automatisierung sowie Roboterisierung beschleunigt Bauprozesse, senkt Kosten und hebt Qualitätsstandards. Wer frühzeitig investiert, experimentiert und Mitarbeitende qualifiziert, gewinnt Zeit und Marktanteile. Das ganzheitliche Verständnis von Wertschöpfungsprozessen schafft neue Chancen.

Was ist die größte Hürde?

Haak: Die größte Hürde liegt nicht in der Technik, sondern in Führung und Organisation. Transformation gelingt nur, wenn Führungskräfte Orientierung geben, ihre Teams mitnehmen und Silos überwinden. In meinem Vortrag teile ich konkrete Beispiele aus der Praxis, wie Unternehmen diese Kultur schaffen können.

Wie kann das gelingen?

Haak: Mich treibt die Überzeugung, dass die Bauindustrie in den kommenden Jahren zu den Gewinnern der Transformation gehören kann, wenn sie Technologie mit strategischem Denken und mutiger Führung verbindet. Ich möchte zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Bauen kein Widerspruch sind, sondern ein gemeinsames Ziel.