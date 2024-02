Wie in Österreich ist auch in Deutschland die schwache Baukonjunktur ein Thema. Bauministerin Klara Geywitz wirbt daher mit Nachdruck für das zwischen Bund und Ländern umstrittene Wachstumschancengesetz" für die Bauwirtschaft. "Ohne eine starke Baukonjunktur kommt unsere gesamte Wirtschaft nicht in Schwung", so die SPD-Politikerin. Gleichzeitig gibt es jetzt wieder Zuschüsse und zinsgünstige Kredite vom Staat für klimafreundliches Bauen oder altersgerechten Umbau.

Die Förderprogramme seien wichtig für die zuletzt stark schwächelnde Baukonjunktur, sagte Geywitz. "Jeder Fördereuro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an." Derzeit gebe es Anzeichen für eine leichte Belebung der Baukonjunktur. "Wohnungen sind ein Produkt, das in Deutschland gebraucht wird", betonte die Ministerin. Um Absatz und Nachfrage müsse man sich daher keine Sorgen machen. Die Devise müsse derzeit lauten: "Nicht lange diskutieren, sondern machen".