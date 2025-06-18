Sie setzen auf Open BIM und sind bei buildingSMART engagiert. Funktioniert das inzwischen zuverlässig – auch in komplexen Projekten?

Kraschl: Ja, Open BIM funktioniert heute sehr gut – auch wenn das nicht immer so war. In der Vergangenheit sind wir durchaus an Grenzen gestoßen, etwa bei der Datenmenge, speziell im Tiefbau.

Heute ist das kein Thema mehr. Die technischen Voraussetzungen – Software, Schnittstellen, Hardware – haben sich deutlich weiterentwickelt. Die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, zeigen ganz klar: Open BIM ist praxisfähig – wenn man es konsequent umsetzt.

Wir selbst kommen aus einer Zeit, in der viel über BIM gesprochen wurde – oft abstrakt, mit großem theoretischem Überbau. Auch wir haben das über Jahre hinweg begleitet. Aber irgendwann war für uns klar: Es reicht nicht, nur darüber zu diskutieren – man muss ins Tun kommen.

Das war der Wendepunkt. Wir haben intern gesagt: Jetzt beginnen wir mit der Umsetzung – Schritt für Schritt, mit klaren Zielen, in konkreten Projekten. Und dieser aktive Zugang hat sich ausgezahlt.

Das gilt übrigens auch für Themen wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung generell: Solange alles nur in Strategiepapieren und Workshops besprochen wird, ändert sich wenig. Erst wenn man beginnt, Dinge konkret umzusetzen, kann man auch mitgestalten – sei es bei Normen, bei Prozessen oder bei der technischen Entwicklung.

Ein immer wieder diskutiertes Thema im Zusammenhang mit BIM ist die Frage: Wem gehören eigentlich die Daten? Vor allem im Kontext von Facility Management (FM) wurde lange argumentiert, dass die Daten zwingend dem Auftraggeber gehören müssten. Wie sehen Sie das heute – gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit?

Perchinig: Die Frage der Dateneigentümerschaft ist nach wie vor ein sensibles und vielschichtiges Thema – sowohl rechtlich als auch praktisch. Grundsätzlich gilt: Wenn ein Auftraggeber BIM-Leistungen beauftragt und definiert, was geliefert werden soll, dann gehört ihm auch das Modell. Das ist inzwischen recht klar geregelt. Aber damit ist die Diskussion nicht beendet – im Gegenteil.

Kraschl: Gerade im öffentlichen Bereich sehen wir noch häufig, dass die Anforderungen an das Modell zwar hoch sind, aber die Fähigkeit, diese Daten auch sinnvoll weiterzunutzen, noch begrenzt ist. Viele Auftraggeber befinden sich selbst noch im Aufbauprozess, was Know-how, IT-Infrastruktur und strategische Nutzung betrifft.

Wir versuchen deshalb, unsere Kunden auch in dieser Hinsicht aktiv zu begleiten – etwa durch gezielte Beratung, wie ein Modell sinnvoll strukturiert und übergeben werden kann, oder durch Services zur weiteren Datenpflege und Aktualisierung.

Letztlich könnte sich hier ein Zielmodell etablieren, bei dem die Daten im Eigentum des Auftraggebers verbleiben, während der Pflege- und Aktualisierungsauftrag beim Planer oder einem spezialisierten Dienstleister liegt. Das würde auch helfen, den langfristigen Nutzen aus BIM-Modellen – etwa im Bereich Nachhaltigkeit, CO2-Bilanzierung oder Kreislaufwirtschaft – tatsächlich zu realisieren.