Am 5. November 2024 hat der ECOFIN-Rat den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Modernisierung des europäischen Mehrwertsteuersystems (ViDA – VAT in the Digital Age) einstimmig angenommen. Seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Dezember 2022 wurden die Inhalte mehrfach angepasst, um eine von allen Mitgliedstaaten akzeptierte Lösung zu finden.

Während auf europäischer Ebene ein Paket zur Digitalisierung des Mehrwertsteuersystems geschnürt wurde, ist der eigentliche Wandel in vielen Mitgliedstaaten bereits im Gange. Unabhängig davon, ob Unternehmer grenzüberschreitend tätig sind oder nicht, wird das Mehrwertsteuersystem in ein neues Zeitalter eintreten und jeden Unternehmer betreffen, auch in Österreich.