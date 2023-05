Die Entstehung einer EUSt ist im Normalfall an die Entstehung der Zollschuld gekoppelt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch eine Überlassung zum zollrechtlich freien Warenverkehr die Abgaben durch Annahme der Zollanmeldung entstehen. Hierbei wird allerdings vorausgesetzt, dass die Waren in den Wirtschaftskreislauf des Landes eingehen, in dem die Gestellung und Überlassung erfolgte.



Sofern aber eine deliktische Zollschuldentstehung vorliegt, die beispielsweise bereits bei einer Pflichtverletzung durch ein nicht ordnungsgemäßes Verbringen, Befördern, Veredeln oder Lagern von Nicht-Unionsware entstehen kann, ist ein Auseinanderklaffen zwischen Zollschuldentstehung und EUSt möglich. Die Zollschuld entsteht im Zeitpunkt und an dem Ort an dem die Pflichtverletzung passierte, die EUSt entsteht dort wo eine Verwendung erfolgt bzw. erfolgen soll.