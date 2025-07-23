In der Krise ist die Liquidität oft knapp, und es mag verlockend erscheinen, Abgaben nicht zu melden, um Zeit zu gewinnen. Doch Vorsicht: Die Unterlassung von Umsatzsteuervoranmeldungen, Lohnsteueranmeldungen und Jahressteuererklärungen kann schwerwiegende finanzstrafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Tipp: Auch wenn die Zahlung nicht möglich ist, sollten Abgaben unbedingt gemeldet werden. Das Finanzamt setzt in solchen Fällen Säumniszuschläge fest, die jedoch weniger gravierend sind als die Folgen einer unterlassenen Meldung. Die Steuerschuld bleibt ohnehin bestehen, unabhängig davon, ob sie gemeldet wurde oder nicht.

Tipp: Die Herabsetzung von Körperschaftsteuervorauszahlungen eignet sich nur bedingt zur Liquiditätsbeschaffung. Ungerechtfertigte Herabsetzungen können finanzstrafrechtliche Folgen haben. Zu geringe Vorauszahlungen werden zudem mit Anspruchszinsen belastet.