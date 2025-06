Für den Tatbestand der Anteilsvereinigung waren bisher nur unmittelbare Änderungen der Beteiligungsverhältnisse relevant. Zukünftig sollen auch mittelbare Anteilsverschiebungen erfasst werden. Eine GrESt-Pflicht durch Anteilsvereinigung kann folglich zukünftig auch ausgelöst werden, wenn die Anteile einer Gesellschaft bewegt werden, die in der Beteiligungskette über der grundstücksbesitzenden Gesellschaft steht, wenn dadurch mittelbar mindestens 75% der Anteile an der grundstücksbesitzenden Gesellschaft in einer Hand vereinigt werden.

Beispiel:

Die grundstücksbesitzende C-GmbH wird zu 80% von der B-GmbH gehalten. Diese wiederum steht zu 95% im Eigentum der A-GmbH. Nun erwirbt die D-GmbH den 95%-Anteil der A-GmbH and der B-GmbH. Die D-GmbH erwirbt dadurch 76% (80% * 95%) an der grundstücksbesitzenden C-GmbH; somit mindestens 75%. Folglich wird eine mittelbare Anteilsvereinigung iSd BBG 2025 verwirklicht.