Im B2C-Bereich ist das Konzept der geltungserhaltenden Reduktion hingegen unzulässig. Auch die geläufigen "salvatorischen Klauseln", die sich oft am Ende von Verträgen oder AGB finden und die Anwendung einer geltungserhaltenden Reduktion einzelvertraglich vereinbaren sollen, sind im B2C-Bereich unwirksam. Der EuGH hat im vergangenen Jahr in der Entscheidung "Gupfiger" klargestellt, dass missbräuchliche Klauseln nicht auf das gesetzlich zulässige Maß reduziert werden dürfen, sondern gänzlich zu beseitigen sind.



In der zugrunde liegenden Entscheidung des EuGH C-625/21 - "Gupfiger" kaufte ein Verbraucher bei einem österreichischen Unternehmer eine Einbauküche. Die AGB des Unternehmers sahen für den Fall eines unberechtigten Rücktritts des Käufers vom Vertrag vor, dass der Verkäufer die Wahl hat zwischen einem pauschalierten Schadenersatz in der Höhe von 20 Prozent des Kaufpreises und dem vollständigen Ersatz des verursachten Schadens. Der Konsument hat es sich (nach Abschluss des Kaufvertrages) anders überlegt und einen Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt. In seiner Vorlage an den EuGH wollte der OGH wissen, ob der Unternehmer seinen Ersatzanspruch alternativ auf das nationale Recht stützen können und der Anspruch auf den Nichterfüllungsschadens aufrecht bleibe.



Der EuGH sah in dieser AGB-Klausel eine missbräuchliche Bestimmung, die zur Gänze für unwirksam zu erklären war. Eine solche Klausel begründe nämlich ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Parteien zum Nachteil des Verbrauchers. Der Mechanismus einer solchen Klausel ist aufgrund der Möglichkeit, die sich der Gewerbetreibende vorbehält und die es ihm ermöglichen sollte, eine Entschädigung zu verlangen, die den ihm tatsächlich entstandenen Schaden übersteigen kann, missbräuchlich.