Besteht die Verpflichtung zum Einbehalt der Abzugsteuer, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, ob es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, welches Österreich das Besteuerungsrecht entzieht. Hat Österreich kein oder nur ein eingeschränktes (zB nur im Ausmaß von 10%), so kann eine Entlastung von der Quellensteuer entweder im Rückerstattungsweg oder direkt im Zeitpunkt der Zahlung der Vergütung („an der Quelle“) erfolgen. Leider wird dabei oft übersehen, dass für die Entlastung an der Quelle umfangreiche Formalvoraussetzungen gelten, deren Nichtbeachtung wiederum mit dem Damoklesschwert der Haftung für den Abzugsverpflichteten bedroht sind. Die Details dazu finden sich in der DBA-Entlastungsverordnung. So ist eine Entlastung an der Quelle zB nicht zulässig, wenn bekannt ist oder sein müsste, dass die Einkünfte dem Vergütungsempfänger nicht zurechenbar sind.



Damit der Abzugsverpflichtete eine Entlastung an der Quelle vornehmen kann, muss der ausländische Vergütungsempfänger eine Ansässigkeitsbescheinigung vorlegen. Diese muss grundsätzlich auf den Formularvordrucken des österreichischen BMF erfolgen: ZS-QU1 für natürliche Personen und ZS-QU2 für juristische Personen. Die Ansässigkeitsbescheinigung muss beim Abzugsverpflichteten im Original vorliegen und sie muss innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten vor oder nach Entstehen der Abfuhrverpflichtung ausgestellt worden sein. Ist das Formular nicht vollständig ausgefüllt, fehlt die Unterschrift des Vergütungsempfängers und/oder die Ansässigkeitsbestätigung der ausländischen Finanzverwaltung auf dem Formular, so sind die Formvoraussetzungen für eine Entlastung an der Quelle nicht gegeben. Betragen die Vergütungen vom Schuldner an den Vergütungsempfänger im Kalenderjahr maximal EUR 10.000, so kann auf die Bestätigung durch die ausländische Finanzverwaltung am Formular verzichtet werden. Darüber hinaus gibt es Vereinbarungen mit Chile, Mexiko, Portugal, Spanien, Thailand, der Türkei und den USA, dass die Bestätigung der Ansässigkeit durch die jeweilige Finanzverwaltung auch in anderer Weise akzeptiert wird.