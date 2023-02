Voraussetzung ist, dass der Förderwerber ein „energieintensives“ Unternehmen ist. Dazu müssen sich die Energie- und Strombeschaffungskosten auf mindestens 3 % des Produktionswertes belaufen oder die nationale Energiesteuer mindestens 0,5 % des „Mehrwerts“ betragen. Förderfähige Unternehmen können voraussichtlich ab Mitte November 2022 einen in vier Stufen aufgeteilten Zuschuss in Höhe von maximal 400.000 bis 50 Millionen Euro beantragen. Die gesetzliche Grundlage dafür wurde zwar bereits mit dem im Juli 2022 in Kraft getretenen Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz (UEZG) geschaffen, jedoch liegt derzeit weder die notwendige Genehmigung der EU-Kommission noch die einschlägige Förderungsrichtlinie vor.



Derzeit ist jedoch schon bekannt, dass der Zuschuss nur den Verbrauch von Energie-Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr für bestimmte Energieformen fördert. Die Einlagerung bzw Bevorratung von Energie soll hingegen nicht förderfähig sein. Die förderfähigen Energieträger Strom, Erdgas und Treibstoffe (Benzin und Diesel) sind leider sehr eng gefasst. So fallen insbesondere andere oder alternative Energieformen wie insbesondere Dampf, Pellets, Heizöl etc derzeit nicht in die förderfähigen Energieträger. Gefördert werden Energie-Aufwendungen die zwischen Februar und September diesen Jahres angefallen sind. Eine Verlängerung wäre, insbesondere in Hinblick auf die bevorstehende „kalte“ Jahreszeit wünschenswert.