Wie bereits beim EKZ I wird auch beim EKZ II eine Gliederung in unterschiedliche Stufen vorgenommen, die sich hinsichtlich der Förderungsvoraussetzungen, der Förderungsintensitäten sowie der förderfähigen Energiearten unterscheiden.

Im Vergleich zum EKZ I sind neben Strom, Erdgas und Treibstoffen (diese nur in der Basisstufe) nun auch Mehrkosten im Zusammenhang mit aus Strom oder Erdgas erzeugter Wärme/Kälte förderfähig. Zusätzlich kann in der Basisstufe auch ein Zuschuss für Holzpellets, Hackschnitzel und Heizöl beantragt werden. Die Energieintensität ist im Unterschied zum EKZ I nur noch in den Stufen 3 und 4 erforderlich. Was in der Praxis dazu führen wird, dass wesentlich mehr Unternehmen antragsberechtigt sind.