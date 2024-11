Unsere Nummer Drei ist ein Klassiker unter den Vergaberechtsmythen. Viele Unternehmen unterliegen dem grundlegenden Irrtum, dass sie mit der Anfechtung unfairer und/oder diskriminierender Bestimmungen in Ausschreibungen bis zur Zuschlagsentscheidung abwarten müssen.



Auch dieser Mythos ist falsch, und zwar nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch.



(Erst) Im Zusammenhang mit Zuschlags- bzw Auswahlentscheidungen, berufen sich Unternehmen häufig auf unfaire und/oder diskriminierende Festlegungen in der Ausschreibung. Eine darauf gestützte Anfechtung wird in aller Regel erfolglos bleiben, da die Ausschreibungsunterlagen zu diesem Zeitpunkt längst bestandfest sind. Die Bestandfestigkeit der Ausschreibungsunterlagen ist ein Spezifikum des Vergaberechts, das eine effiziente Abwicklung von Rechtschutzverfahren sicherstellen soll. Wird eine vergaberechtlich unzulässige Festlegung nicht rechtzeitig bekämpft (in der Regel sieben Tage vor Ablauf der Teilnahmefrist), wird sie bestandfest und ist jeder weiteren Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers zugrunde zu legen.



Abgesehen von besonders schwerwiegenden Vergaberechtsverstößen, die in der Praxis selten sind, können somit viele Rechtswidrigkeiten gewissermaßen "rechtskräftig" werden. Weder der Auftraggeber noch der Bieter kann sich dann noch auf deren ursprüngliche Rechtswidrigkeit berufen. Werden sie erst im Rahmen der Anfechtung einer Zuschlagsentscheidung angefochten, ist es dafür also schlicht zu spät. An diesem Umstand scheitern besonders viele Anfechtungen.