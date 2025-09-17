Fehler passieren. Fehler im Zusammenhang mit steuerlichen Verpflichtungen können allerdings gravierende Folgen haben, insbesondere dann, wenn diese Fehler finanzstrafrechtlich relevante Tatbestände auslösen.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Aufdeckung von Finanzvergehen durch die Abgabenbehörde empfindliche Strafen nach sich ziehen kann. Bei der Erstellung von Abgabenerklärungen sind daher höchste Sorgfalt und Genauigkeit gefragt. Fristen und Zahlungstermine sind einzuhalten. Dennoch kann es im Rahmen von Überprüfungen (zB Betriebsprüfung, Prüfung der lohn- und gehaltsabhängigen Abgaben (GPLA)) zu Feststellungen kommen. Derartige Feststellungen werden durch das Amt für Betrugsbekämpfung finanzstrafrechtlich gewürdigt, welches gegebenenfalls ein entsprechendes Verfahren einleitet. § 33a Finanzstrafgesetz erlaubt der Abgabenbehörde alternativ dazu einen Verkürzungszuschlag von 10% des mutmaßlich verkürzten Betrags festzusetzen. Werden sämtliche Voraussetzungen eingehalten, so wirkt der Verkürzungszuschlag strafbefreiend und es kommt zu keinem Finanzstrafverfahren.