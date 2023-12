Daher ist festzustellen, dass das Pendel mit der geplanten Neuregelung doch recht klar in Richtung der Auftraggeber-Seite ausschlägt. Von kartellrechtswidrigem Verhalten betroffene Auftraggeber haben ein großes Interesse möglichst umfassende Informationen in Bezug auf konkrete Schäden zu erhalten, um diese außergerichtlich oder gegebenenfalls in einem nachfolgenden Zivilprozess (betreffend den Kartellschaden) verwerten zu können. Die geplante Neuerung erleichtert es der Auftraggeber-Seite also, im Vergabeverfahren Druck aufzubauen, um die gewünschten Informationen zu erhalten.



Auch berücksichtigt die Neuregelung nicht, dass in vielen Fällen die gewünschten Informationen (Tatsachen und Umstände betreffend den verursachten Schaden) selbst bei allerbester Intention und Kooperation schlicht nicht zur Verfügung stehen werden (etwa weil die einzelnen Sachverhalte zu lange zurückliegen, die betroffenen Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen sind etc). Zusätzlich ignoriert die geplante vergaberechtliche Neuregelung auch widerstreitende Bestimmungen des Kartellgesetzes; so steht eine solche vergaberechtliche Aufklärungspflicht tendenziell im Widerspruch zu den kartellrechtlichen (absoluten) Offenlegungs- und Verwertungsverboten (etwa bei Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen).



Es bleibt abzuwarten, ob die gesetzlichen Neuregelungen tatsächlich in der angekündigten Ausgestaltung erlassen werden (ob der Gesetzesentwurf in der angekündigten Fassung veröffentlicht wird und ob im Zuge der Begutachtung allfällige Änderungen vorgenommen werden). Wird der Gesetzestext so wie derzeit angekündigt vom Gesetzgeber in Kraft gesetzt, so bleibt das Spannungsverhältnis im Bereich der Selbstreinigung weiter bestehen. Ebenso wird der Unternehmer-Seite der Nachweis der Selbstreinigung und Wiedererlangung der beruflichen Zuverlässigkeit erschwert.