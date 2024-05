In diesem Zusammenhang stellt sich oft aber auch eine andere Problematik bei Sub- oder Lieferantenangeboten: Häufig "passt" das Angebot des Subunternehmers oder Lieferanten schlicht nicht in die Ausschreibungssystematik, weil sich die angebotene Leistung nicht entsprechend den LV-Positionen aufgliedern lässt. Zu denken ist hier an Elemente oder Komponenten, die fertig zusammengesetzt gekauft bzw angeliefert werden; hier ist es folglich nicht möglich, die Elemente "auseinander zu dividieren" und als Preise pro Position anzubieten. Dann muss der Bieter das Element fast zwangsweise in die "Hauptposition" (zB Beton) kalkulieren und die "verwaisten" Positionen (zB Bewehrung), die getrennt im LV angeführt sind, mit einem Preis von EUR 0 oder 1 Cent ausweisen. Ist das Angebot dann zwingend auszuscheiden, weil es "Nullpreise" aufweist?



Nein, solche Preise führen nicht "automatisch" zum Ausscheiden! Der (öffentliche) Auftraggeber hat sich aus vergaberechtlicher Sicht angesichts derartiger Preisangaben vorerst nur die Frage zu stellen, ob die Preise angemessen bzw betriebswirtschaftlich erklär- und nachvollziehbar sind (vgl § 137 Abs 3 BVergG). Hegt er Zweifel an der Plausibilität des angebotenen Gesamtpreises bzw angebotener Positionspreise, hat er eine vertiefte Angebotsprüfung durchzuführen. Die wesentliche Frage dabei ist, ob die Auspreisung (mit EUR 0 oder 1 Cent) betriebswirtschaftlich erklärbar ist.



Dies wurde auch bereits höchstgerichtlich vom Verwaltungsgerichtshof bestätigt: In dem dort entscheidungsrelevanten Sachverhalt hat ein Subunternehmer seine Leistungen dem Bieter gegenüber nicht aufgeschlüsselt, sondern in Form einer Gesamtleistung angeboten, was vom Bieter übernommen wurde; die verbliebenen Positionen preiste der Bieter mit EUR 0,00 bzw 0,01 aus. Der Auftraggeber beurteilte dies als nachvollziehbar, weil das Vorgehen im Anlassfall schlüssig mit der Übernahme von Preisen aus dem Angebot eines Subunternehmers erklärt werden konnte, was von den Gerichten in der Folge bestätigt wurde.