Wenn im Projekt etwas schief geht, beginnen meist gleichzeitig Ursachenforschung und Schuldzuweisung. In diesem Betrag fokussieren wir uns auf mögliche "Schuldige" auf Auftragnehmer-Seite und welche Fallstricke es hinsichtlich deren Haftung zu beachten gilt.



Für die Beleuchtung der Haftungsregeln gehen wir von folgendem in der Praxis alltäglichen Beispiel aus:



Ein Bauherr (AG) beauftragt einen Generalunternehmer (GU) mit der Erbringung von Bauleistungen. Dieser kann nicht den gesamten Leistungsumfang in Eigenleistung erbringen und zieht zur Erfüllung seiner Vertragspflichten einen Subunternehmer (A) bei. Der erbringt ebenfalls Bauleistungen und beschafft das hierzu erforderliche Material über den Lieferanten (B). B stellt selbst kein Material her, sondern ist reiner Händler, der die Produkte vom Hersteller (C) vertreibt. Eine in der Praxis durchaus übliche Vertragskette also.

Wir gehen im Folgenden von zwei Szenarien aus, in denen dem GU selbst jeweils kein Fehler unterläuft:



Szenario 1: Ein Fehler passiert bei der Leistungserbringung durch den Subunternehmer.



Szenario 2: Es stellt sich heraus, dass das vom Subunternehmer verwendete Material mangelhaft ist. Bei der Verarbeitung durch den Subunternehmer selbst tritt aber kein Fehler auf.