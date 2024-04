Der vergaberechtlich am wenigsten kritische Kalkulationsfehler ist der bloße Rechenfehler. Das Problem dabei ist allerdings, dass das Bundesvergabegesetz Rechenfehler zwar grundsätzlich anerkannt und auch die Konsequenzen regelt, aber in keiner Weise definiert, was ein Rechenfehler ist. In der Praxis wird daher immer wieder versucht, alles Mögliche als Rechenfehler zu qualifizieren. Demgegenüber ist die Rechtsprechung jedoch sehr streng, was das Vorliegen eines Rechenfehlers betrifft.



Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs handelt es sich bei einem Rechenfehler um eine „mit einem evidenten Erklärungsirrtum behaftete Willenserklärung des Bieters“. Im Schrifttum wird als Rechenfehler jeder Fehler angesehen, welcher im Rechengang, ausgehend vom angebotenen Einheitspreis und der ausgeschriebenen Menge, zu einer Änderung des Gesamtpreises führt. Dabei kommt es allerdings nicht (nur) auf die mathematische Richtigkeit des Rechenvorgangs an. Auch das rechnerisch korrekte (irrtümliche) Mitaddieren oder Mitübertragen von (nach dem klaren, sonstigen Inhalt des Angebotes nicht mitzuaddierenden) Eventualpositionen stellt einen solchen Rechenfehler dar. Als Voraussetzung für das Vorliegen eines Rechenfehlers wird demnach das Vorliegen einer dem Auftraggeber aus dem Angebot evident erkennbaren Rechenoperation gefordert, sei diese nun rechnerisch richtig oder falsch. Demgegenüber sind Fehlinterpretationen der Ausschreibungsvorgaben, sonstige Verständnisfehler bzw falsche Kosteneinschätzungen nicht als Rechenfehler anzusehen, sondern "klassische" Kalkulationsirrtümer (siehe sogleich unten).



Mit Rechenfehler behaftete Angebote sind vergaberechtlich insofern weniger kritisch, da sie gemäß § 138 Abs 7 BVergG nur dann nicht weiter zu berücksichtigen sind, wenn dies in der Ausschreibungsunterlagen explizit festgehalten wird und der Richtigstellungsbetrag 2 % oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises ausmacht. Ohne entsprechende Festlegung in der Ausschreibung können Rechenfehler daher jederzeit mathematisch richtiggestellt werden. Von der mathematischen Richtigstellung zu unterscheiden ist jedoch die Frage eines möglichen Vorreihens im Zuge der Richtigstellung. Diesbezüglich regelt das BVergG, dass dies nur zulässig ist, wenn die Ausschreibung ein Vorreihen erlaubt. Wie mit Rechenfehlern daher umzugehen ist, wird idR abschließend in den jeweiligen Ausschreibungsunterlagen geregelt.