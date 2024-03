Auf slowenischer Seite ist der feierliche Durchschlag der zweiten Röhre des Karawankentunnels zwischen Kärnten und Slowenien erfolgt.

Der slowenische Regierungschef Robert Golob erinnerte dabei an das Jahr 1991, als die jetzige Tunnelröhre nur wenige Wochen vor der slowenischen Unabhängigkeitserklärung in Betrieb ging. "Damals ist Slowenien als Land nach Europa und in die Welt gegangen, gleichzeitig haben wir uns logistisch mit Europa verbunden", sagte Golob.



Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sprach von einem großen Augenblick. "Es werden nicht nur zwei Länder verbunden, sondern Europa rückt wieder ein Stück näher zusammen", sagte er.