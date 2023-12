Zement | Beton | Holz : Zement- und Betonbranche fordert Gleichbehandlung der Baustoffe

Lesezeit: weniger als eine Minute

Kritik gibt es vor allem an der Holzbauinitiative der österreichischen Bundesregierung. Die Unterschiede in der Umweltverträglichkeit und im Vergleich der Treibhausgaspotenziale zwischen den Baustoffen seien weitaus geringer als in der öffentlichen Diskussion oft wahrgenommen.