Gemeinsam mit Gerhard Cech, dem Leiter der Baupolizei MA 37, haben Sie 2024 den im Manz Verlag erschienenen Kurzkommentar „Bauordnung von Wien“ aktualisiert und in großen Teilen neu verfasst. Was hat sich geändert?

Mit 1. Juli 2024 wurde das Verbot der touristischen Vermietung in Wohnzonen auf alle Wohnungen im Wiener Stadtgebiet ausgeweitet. Damit wird die Vermietung von Wohnungen zu touristischen Zwecken auf 90 Tage im Jahr begrenzt – alles andere bedarf einer Ausnahmebewilligung. Die Regelung adressiert vor allem Vermietungsplattformen wie AirBnB. Ziel ist es, das Wohnungsangebot in Kurzzeitvermietung auf ein für die Stadt und deren Bevölkerung verträgliches Maß zu beschränken.

Ein weiterer aktueller Fokus liegt bei den neuen Regelungen zu Dach- und Fassadenbegrünungen, zu Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen sowie zur Erdwärme. Die Wiener Bauordnung macht sich damit fit für die Gebäuderichtlinie der Europäischen Union.