Damit Lob ankommt – und nicht als Heuchelei oder pädagogischer Trick wahrgenommen wird – braucht es drei Dinge:
1. Echtheit:
Lob muss ehrlich gemeint sein. Wer lobt, obwohl er es nicht so empfindet, verliert Glaubwürdigkeit. Der Tonfall, der Blick, die Körpersprache – sie alle verraten, ob es wirklich so gemeint ist.
2. Konkretheit:
„Du hast das super gemacht!“ ist nett – aber nichtssagend. Besser ist: „Ich finde es klasse, wie sorgfältig du heute die Schalung geputzt hast – das führt zur längeren Haltbarkeit und zeigt, dass du Verantwortung übernimmst.“ Solches Lob zeigt: Ich habe gesehen, was du tust – und ich weiß, warum es wichtig ist.
3. Passender Moment:
Nicht zwischen Tür und Angel, nicht vor dem ganzen Trupp, wenn es dem Gelobten unangenehm ist. Manchmal wirkt ein persönliches Lob im Vier-Augen-Gespräch stärker als jede öffentliche Anerkennung. Manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Wer seine Leute kennt, weiß, was ihnen guttut.