Der Ton macht die Musik – das gilt auf Baustellen genauso wie im Büro. Zwischen Maschinenlärm, Termindruck und Materialmangel bleibt im Alltag oft wenig Raum für wertschätzende Worte. Wertschätzung ist kein „nice to have“, sondern eine Grundlage jeder funktionierenden Zusammenarbeit.

Wer sich gesehen und respektiert fühlt, arbeitet mit mehr Engagement, bleibt loyal und bringt sich konstruktiv ein. Gerade in der Baubranche, in der viele Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen zusammenkommen, ist gegenseitige Anerkennung entscheidend – auch und gerade dann, wenn es mal nicht rund läuft.



Dabei geht es nicht nur um große Leistungen. Auch das kleine tägliche Bemühen verdient Anerkennung: die Sorgfalt des Poliers, die Umsicht des Vorarbeiters oder die Geduld des Bauleiters im Umgang mit schwierigen Partnern.