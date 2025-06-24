Auch wenn die Anwendungstiefen in den Unternehmen variieren – die Dringlichkeit einer professionellen Auseinandersetzung mit KI-Tools sickert langsam in die Köpfe der Entscheider:innen.



KI-Anwendungen sind auf strukturierte, maschinenlesbare Daten angewiesen – eine Grundvoraussetzung, die BIM in idealer Weise erfüllt. So scheint es, dass BIM und KI eine ideale Partnerschaft und kombiniertes Werkzeug für Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz im Bauwesen bilden können. Anwendungsfälle finden wir beispielsweise in der Kostenermittlung oder in der Datenanreicherung für Nachhaltigkeitsbewertungen und viele andere.

So kann KI anhand von openBIM-Daten Mengen- und Massenauszüge erstellen, fehlerhafte Informationen korrigieren bzw. fehlende Daten anreichern und Kosten- und Nachhaltigkeitsberechnungen erstellen.

Entscheidend ist hier das Sprachverständnis der Large Language Models. Dies reduziert den manuellen Aufwand in der Nachbearbeitung von Modellen erheblich, um BIM basierte Reports, Kennzahlen und Qualitätsprüfungen als auch Berechnungen wie Kostenschätzungen oder einen CO 2 -Fußabdruck zu erstellen.

