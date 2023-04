Ziel des neuen HinweisgeberInnenschutzgesetzes (HSchG, im Volksmund Whistleblower-Richtlinie) ist es, rechtskonformes Verhalten zu bestärken und sichere Kanäle zur Verfügung zu stellen, um Rechtsverletzungen in Bereichen von besonderem öffentlichem Interesse melden zu können, ohne Repressalien fürchten zu müssen.

Neben Rechtsbereichen wie Umweltschutz oder öffentliche Gesundheit gilt der Fokus des Gesetzes insbesondere dem öffentlichen Auftragswesen als durchaus korruptionsanfälligem Bereich öffentlicher Mittelverwendung.



Wer ist ein Hinweisgeber?



Das HinweisgeberInnenschutzgesetz gilt für alle Personen, die aufgrund laufender oder früherer beruflicher Verbindung Informationen über eine Rechtsverletzung in den im Gesetz aufgezählten "sensiblen" Bereichen erlangt haben. Der Kreis der geschützten Hinweisgeber wird durch das Gesetz bewusst sehr weit gesteckt: Dies können (auch frühere) Arbeitnehmer, Bedienstete, überlassene Arbeitskräfte, Bewerber, Praktikanten, Lehrlinge, Mitglieder eines Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder sogar nur für das Unternehmen tätige Subunternehmer, Freelancer oder Lieferanten sein (das Gesetz verlangt nur eine "berufliche Verbindung"). Dabei ist nicht nur der unmittelbare Hinweisgeber geschützt, sondern auch Personen, die Hinweisgeber unterstützen oder sonst von nachteiligen Folgen betroffen sein können.



Der Schutz des Gesetzes gilt dann, wenn der Hinweisgeber auf Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen und der tatsächlichen Umstände mit hinreichenden Gründen annehmen konnte, dass der von ihm gegebene Hinweis wahr ist und in den Geltungsbereich des Gesetzes fällt. Nicht schützenswert ist ein Melder also, wenn er weiß, dass der gemeldete Hinweis gar nicht der Wahrheit entspricht. Ein "gutgläubiger" Hinweisgeber ist aber jedenfalls vom Gesetz geschützt, selbst wenn sich der Hinweis als unzutreffend oder nicht relevant herausstellen sollte.