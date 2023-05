Der Landesrechnungshof kommt zu folgendem Schluss: Das Land Oberösterreich sollte die Vergabeprozesse im Hochbau präzisieren, einheitlich regeln und bereits vorhandene Daten für ein Vergabecontrolling nutzen. Weitere Anregungen betreffen die Dokumentationspflichten und die Einhaltung der Zuständigkeiten, so der LRH in einer Aussendung.

Die Landesinnung Bau in Oberösterreich sieht einen Schlüssel für reibungslose Auftragsvergaben in der ganzheitlichen Ausbildung der Bauleiter. Dazu Innungsmeister Norbert Hartl: "Ein erfolgreiches Projekt ist immer von allen Projektparteien und der Projektumwelt abhängig. Wir plädieren ganz klar für eine kooperative Projektabwicklung, die niemanden bevor- oder benachteiligt. Das geht am einfachsten, wenn alle mit den gleichen Standards und unter Einhaltung der offiziellen Rahmenbedingungen agieren, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, gilt das einmal mehr. Das können wir zu einem großen Teil über fundierte Ausbildung sicherstellen, hier leisten die BAUAkademien einen großen Beitrag."