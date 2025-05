Währenddessen gaben Otto Immobilien und ÖRAG kürzlich die Vollvermietung von Sophie im Althan Quartier im 9. Wiener Gemeindebezirk bekannt. Das Projekt zählt 151 Wohnungen, darunter etliche Kleinapartments. Es stellte sich heraus, dass „die Nachfrage nach den Mikroapartments gleich hoch wie jene nach den Zwei-Zimmer-Wohnungen war“, so Aleksandra Mitrovic, Leiterin des Bereichs Wohnen Miete bei ÖRAG (siehe Interview).

Von Wien nach Vorarlberg, wo Rhomberg Bau Gruppe mit dem Konzept David in dem Segment agiert. Erstmals umgesetzt wurde es für einen Investor in Rossmähder in Dornbirn. Die neun Mikroapartments wurden vor fünf Jahren fertiggestellt. Teilweise zogen Paare erst aus, als sich ein Baby ankündete. Für David am Eisweiher, das zweite derartige Projekt in Vorarlberg, das sich ebenfalls in Dornbirn befindet, passte Rhomberg den Grundriss geringfügig an. Der vorgegebene Baukörper erforderte. Die 23 Mikroapartments in David am Eisweiher verfügen über Bett, Matratze, Schränke, Tisch mit Stühlen, Couch, Küche samt -utensilien und Fernsehgerät. Die Mietdauer ist von einem bis hin zu sechs Monaten oder für drei Jahre höchst flexibel. Die All-inclusive-Miete beinhaltet sämtliche Nebenkosten wie Internet, TV, Strom und Betriebskosten. Die Fertigstellung erfolgte im vergangenen Februar.