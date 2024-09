Der Transport des Naturgipses vom Bergwerk in Tragöß zum Knauf-Werk in Weißenbach bei Liezen stellt eine besonders nachhaltige Logistiklösung dar. Statt auf die üblichen Diesel-Lkws zu setzen, entwickelten Innofreight und Knauf ein System, das den Schienenverkehr und elektrisch betriebene Lkws kombiniert.



Der Ablauf sieht vor, dass die E-Lkws die speziellen CityLogistics-Container von Innofreight zum Bergwerk bringen, wo sie mit Naturgips beladen werden. Anschließend fahren die Lkws zum Güterbahnhof in Kapfenberg, wo die Container direkt auf Waggons verladen und per Bahn zum Knauf-Werk transportiert werden. Dieses Vorgehen spart nicht nur Emissionen, sondern optimiert auch die Logistikabläufe.