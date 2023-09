A1 Telekom Austria zieht anstelle des Baukonzerns Strabag in den österreichischen Leitindex ATX ein.



Ausschlaggebend dafür seien ein höherer Börsenumsatz sowie eine höhere Streubesitz-Kapitalisierung, teilte die Wiener Börse am Dienstagabend in einer Aussendung mit.

Schon im August 2022 ventilierte Österreichs größter Baukonzern erstmals Pläne, den Streubesitz zu erhöhen und die Aktie damit für Anleger attraktiver zu machen.

Der Prozess ist seither im Laufen und die Absicht wurde auch auf der Präsentation der Jahresergebnisse im Frühjahr 2023 bekräftigt, ist allerdings noch zu keinem Abschluss gekommen.

Der Wechsel wird demnach am 18. September wirksam. Der heimische Leitindex bildet die 20 umsatzstärksten und größten börsennotierten Aktien ab.