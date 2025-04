Die Insolvenz der Süba AG reiht sich in eine wachsende Zahl prominenter Pleiten in der österreichischen Immobilien- und Bauwirtschaft ein. Besonders großes Aufsehen erregte Anfang März der Insolvenzantrag der 6B47 Real Estate Investors AG. Der international tätige Entwickler mit Sitz in Wien – bekannt für Großprojekte in Österreich, Deutschland und Polen – meldete Passiva in Höhe von rund 370 Millionen Euro an. Auch hier führten gestiegene Finanzierungskosten, der Rückgang bei Transaktionen und schwierige Marktbedingungen zur Zahlungsunfähigkeit.

Einen regelrechten Erdrutsch für die Branche löste bereits Ende 2023 die Insolvenz der Signa-Gruppe aus. Die weitverzweigte Unternehmensgruppe des Investors René Benko war zuvor über Jahre einer der wichtigsten Player am europäischen Immobilienmarkt – mit milliardenschweren Investments und Großprojekten etwa in Wien, München und Hamburg. Die Insolvenz der Signa Holding und zahlreicher Tochtergesellschaften wirkt bis heute nach und hat auch institutionelle Investoren, Banken und Bauunternehmen massiv getroffen.

Weitere Fälle wie jene der Südhaus Gruppe, der C&P Immobilien AG oder regionaler Projektentwickler unterstreichen den anhaltenden Konsolidierungsdruck in der Branche. Restriktive Kreditvergaben, Verzögerungen bei Widmungen, hohe Baukosten und der Einbruch bei der Nachfrage – insbesondere im freifinanzierten Wohnbau – setzen viele Unternehmen unter Druck.