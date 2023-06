Bedeutung hat das Thema aber naturgemäß auch für die Herstellung des Stahls. Hier ist die voestalpine im Grobblech- und im Bereich der geschlossenen Hohlprofile erfolgreich tätig, aber auch andere Stahlhersteller wie Arcelor Mittal haben und entwickeln Produkte. Mit einer Zunahme der Bedeutung von hochfesten Stählen und vor allem der benötigten Mengen würde sich, so die These von Feldmann und Nüsse, auch eine Verbesserung der Marktsituation für die europäische Stahlindustrie ergeben, da zur Produktion hochfester Stähle einiges an Ingenieurwissen notwendig ist.

Und zweite These: je mehr sich das Thema Nachhaltigkeit Bahn bricht und damit Transportwege und Gewichte mehr Bedeutung in Ausschreibungen und Finanzierung gemäß EU-Taxonomien bekommen, desto mehr würde auch hier für hochfeste Stähle als Option sprechen.



Markus Feldmann: „Unabhängig davon, wie viel wir schon an Ergebnissen haben in puncto hochfest, das noch nicht so weit in die technischen Regeln eingeflossen ist, als dass man es sofort jetzt zur Anwendung bringen kann, zielen wir darauf ab, dass wir einen stärkeren Impuls setzen wollen, um auch europäisch den hochfesten Stahl weiter voranzubekommen und wir haben auch auf europäischer Ebene entsprechende Vorkehrungen betroffen, dass das passieren kann“. In einigen (vor allem den skandinavischen) Ländern, so Feldmann, sei man schon weiter.