Was die EU für Europa im Großen, ist die EGGA für die europäische Feuerverzinkungsindustrie im Kleinen. Seit langem ist die Normungsarbeit der bedeutendste Aktivitätenschwerpunkt der EGGA. Sie ist Mitglied in 25 europäischen und 15 internationalen Normungsgremien und stellt den Vorsitz im wichtigsten Gremium für ISO-Normen zum Feuerverzinken, dessen Name das kryptische Kürzel „ISO/TC 107/SC4“ ist. Hierdurch wird eine internationale Harmonisierung des Feuerverzinken in den Regelwerken langfristig sichergestellt. Die EGGA bietet zudem ein Podium für die Koordinierung von Marketing- und anderen Initiativen für die Branche.

Rund 8,4 Millionen Tonnen Stahl werden in den Mitgliedsländern der EGGA feuerverzinkt. Ungefähr die Hälfte davon verwendet die Bauindustrie. Damit das so bleibt, bringt sich die EGGA aktiv in europäische Gesetzgebungsverfahren ein. Aktuell sind hier die Verordnungen und Gesetze zum European Green Deal zu nennen. Der European Green Deal hat das Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als erster „Kontinent“ klimaneutral zu werden. Martin Kopf sagt dazu: „Die europäische Feuerverzinkungsindustrie unterstützt ausdrücklich die Ziele des Green Deals und ist bereit mit der nachhaltigen Feuerverzinkung hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Dem Bausektor werden derzeit rund 50 Prozent der klimaschädlichen Emissionen zugerechnet. Feuerverzinkter Stahl kann mithelfen das Bauen nachhaltiger zu machen, denn er ist extrem langlebig, wiederverwendbar, instandsetzbar und recycelbar.“ In diesem Zusammenhang bringt sich die EGGA auf der europäischen Ebene in die Überarbeitung der Bauproduktenverordnung sehr aktiv ein.

Dabei geht es ihr unter anderem darum, dass die CE-Kennzeichnung im Bauwesen die Wiederverwendung und das Recycling am Ende der Lebensdauer erleichtert, da hier wirklicher Handlungsbedarf besteht und die Grundlage für die Transformation vom linearen zum kreislauf-orientierten Wirtschaften beim Bauen gelegt wird. Auch begrüßt die EGGA die Idee der Europäischen Union, klare Vorgaben für den Anteil von wiederverwendeten oder recycelten Baustoffen zu machen. „Als Verzinker sind wir in der glücklichen Situation, dass wir bereits jetzt über ein zu 100 Prozent zirkuläres Produkt verfügen. Wir müssen aber als energie-intensive Industrie von fossilen auf grüne Energieträger umstellen. Strom oder Wasserstoff-betriebene Anlagen sind für uns Optionen. Dies in Europa zu begleiten, ist eine neue Aufgabe für die EGGA“, sagt Martin Kopf mit Blick in die Zukunft.