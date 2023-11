In dieser Ausgabe von SOLID Bau TV geht es um Resilienz, Energieeffizienz in urbanen Räumen und Innovationen.



Wir berichten etwa über darüber wie führende Baukonzerne wie Strabag und Porr der globalen Baukrise trotzen. Wir beleuchten auch die Forschung: Was macht die Arbeiten der jungen Wissenschaftler so besonders, die von der Forschungsgesellschaft Straße - Schiene - Verkehr (FSV) ausgezeichnet wurden? Fehlen darf weiters nicht die digitale Transformation der Baubranche



Hauptthema der Sendung ist wie die Seestadt Aspern im Nordosten von Wien zu einem Vorreiter für erneuerbare Energiesysteme und nachhaltige Stadtentwicklung wird. Gast im Studio ist dazu Robert Grüneis, Energie-Experte und Seestadt Vorstand.

