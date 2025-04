Dir zunehmenden Starkregenereignisse erhöhen das Risiko von Hochwasser in Ballungsräumen, wie das jüngste Hochwasser im September 2024 eindrucksvoll zeigte. Angesichts dieser Herausforderungen ist ein effektives und nachhaltiges Naturgefahrenmanagement unverzichtbar. Das Projekt HoSMoS – HochwasserSchutz Monitoring via Satelliten erforscht innovative Ansätze, um bestehende Hochwasserschutzanlagen mittels satellitengestützter Technologien zu überwachen und weiterzuentwickeln.

Seit dem Hochwasser 2002 hat sich der Fokus des Hochwassermanagements in Österreich von rein technischen Schutzmaßnahmen hin zu einem integrierten Risikomanagement verschoben. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Zustandsmonitoring bestehender Schutzanlagen wie zum Beispiel von Erddämmen. HoSMoS untersucht, inwiefern multitemporales interferometrisches Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) langfristige Verformungen an Hochwasserschutzbauwerken detektieren kann. Diese Technologie nutzt Satellitendaten und ermöglicht eine berührungslose Überwachung sowie eine rückwirkende Analyse bis ins Jahr 2015, beispielsweise anhand von Sentinel-Satellitendaten.

„Eine Überwachung mittels Satelliten verspricht großes Potenzial für den Hochwasserschutz, daher wollen wir in diesem Projekt untersuchen, ob bei den speziellen Randbedingungen, die bei solchen Bauwerken vorherrschen, eine Satellitenüberwachung grundsätzlich möglich ist“, erklärt Dr.-Ing. Vazul Boros MBA, Projektleiter am AIT Austrian Institute of Technology.