Der Blick auf die einzelnen Sektoren zeigt, dass die Industrie weiterhin unter Druck steht. Das Arbeitsvolumen in der Industrie verringerte sich um 2,8 %, während der Beschäftigtenindex ein Minus von 0,8 % aufwies. Der Baubereich zeigte sich im Vergleich stabiler, mit einem Rückgang der Arbeitsstunden um 2,3 %. Erfreulich ist der leichte Anstieg des Beschäftigtenindexes im Baugewerbe um 0,7 %, was auf eine relative Stabilität in diesem Sektor hindeutet.