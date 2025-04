86 Prozent der befragten Hersteller geben an, dass der Umweltschutz in ihrem Unternehmen „sehr“ oder „eher“ wichtig ist. Die umgesetzten Maßnahmen reichen von der Senkung des Energieverbrauchs durch den Einsatz erneuerbarer Energien in 77 Prozent der Unternehmen über das Recycling und die Wiederverwertung von Primärrohstoffen, die bereits in 63 Prozent der befragten Unternehmen gelebte Praxis sind, bis hin zu Umweltmanagementprogrammen (52 Prozent). Jeder zweite Hersteller setzt auf Abfallvermeidung und nachhaltiges Wasser- und Abwassermanagement.

„Österreichs Zement- und Betonhersteller sind Vorreiter in Sachen Ressourcenschonung und Umweltschutz in der Produktion. Beim Einsatz von Ersatzbrennstoffen in der Zementproduktion ist die österreichische Zementindustrie sogar weltweit führend“, erklärt Sebastian Spaun, Vorstandsmitglied des Beton Dialog Österreich und Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie.

Die anhaltend schwache Baukonjunktur in Österreich bereitet der österreichischen Zement- und Betonindustrie Sorgen. Sieben von zehn befragten Unternehmensvertretern erwarten bis 2025 eine Verbesserung der bauwirtschaftlichen Situation.

Aus gutem Grund: Im Jahr 2023 wurden laut Statistik Austria um 27 Prozent weniger Wohnungen zum Bau bewilligt als im Vorjahr, dieser Trend setzte sich auch im Vorjahr fort. Eine Belebung der Baukonjunktur stärkt die heimische Wirtschaft, schafft leistbaren Wohnraum und sichert Arbeitsplätze.