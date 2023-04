Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher bei seinem Besuch: „Wir verzeichnen derzeit 8.907 offene Stellen in der Baubranche. Angebote wie der Porr-Ausbildungscampus bieten deshalb nicht nur wichtige Chancen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sie leisten auch einen Beitrag, um dem Personalbedarf in der Branche entgegenzuwirken. Im Rahmen der unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungskurse bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit ihre Fähigkeiten zu erweitern. Diese zusätzliche Qualifikation eröffnet ihnen neue Perspektiven und gleichzeitig profitieren die Betriebe sowie der österreichische Standort von gut ausgebildetem Personal.“



AMS-Vorstand Herbert Buchinger führt aus: „Die Aus- und Weiterbildung bereits bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Lehrlingsausbildung sind zwei wesentliche Strategien, um den Fachkräftemangel von morgen zu lindern. Die PORR investiert in die Aus- und Weiterbildung und wird nun über den Porr-Campus auch fachliche Qualifizierung für arbeitslose Personen im Auftrag des AMS anbieten. In Zukunft sollen noch weitere Angebote hinzukommen. Ich gratuliere der Porr zu ihrem innovativen Konzept und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels entgegenzutreten.“