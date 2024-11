2. Produktionsstandort in Slowenien : Palfinger investiert 70 Millionen Euro in Produktion

Lesezeit: weniger als eine Minute

Das börsennotierte Unternehmen, das bereits ein Werk in Maribor betreibt, wird eine weitere Produktionsstätte in der Kleinstadt Ormož im Nordosten des Landes realisieren. Die slowenische Regierung wird in der kommenden Woche mit Palfinger ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, das den Weg für mögliche staatliche Förderungen ebnen soll.