Im Bereich Wohnungsbau wurden seitens des Landes NÖ Darlehen in der Höhe von beinahe 215,7 Millionen Euro bewilligt, für Projekte der Wohnungssanierung Darlehen von über 3,8 Millionen Euro und zusätzlich knapp 1,6 Millionen Euro an jährlichen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen. "In Zeiten steigender Baukosten wollen wir damit den Wohnbau weiter ankurbeln und damit auch die heimische Wirtschaft unterstützen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Neben dem Neubau ist angesichts der ebenfalls steigenden Energiepreise die Sanierung besonders wichtig.