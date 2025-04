„Unser Ziel ist es, Niederösterreich zu einem Zentrum der Kreislaufwirtschaft zu machen - dass also bei uns im Land aus Reststoffen wieder wertvolle Rohstoffe werden und wir so unabhängiger von internationalen Lieferketten werden. Das Potenzial dafür ist in der Baubranche besonders groß“, sagt die NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In den Werken der Hengl-Gruppe werden jährlich über 1,5 Millionen Tonnen Felsgestein verarbeitet. 300.000 Tonnen davon werden in Asphaltmischanlagen weiterveredelt sowie 200.000 Tonnen in Recyclinganlagen wiederaufbereitet. „In der Hengl-Gruppe setzen wir uns für eine nachhaltige, verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung ein. Unser Ziel ist es, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz zu verbinden und einen Beitrag zur Entwicklung umweltfreundlicher Technologien und Prozesse zu leisten", informiert Geschäftsführer Florian Hengl.

