Alle drei Neuzugönge haben ihre beruflichen Wurzeln in der (Bau)Industrie. Der Mostviertler Christian Heuböck ist Absolvent der HTL Waidhofen/Ybbs und war in zahlreichenden leitenden Funktionen in der Schalungsbranche und in einem Innovations-Startup tätig.

Manfred Handl verantwortete ebenso leitende Positionen in unterschiedlichen Industriebereichen in Vertrieb, Marketing und Service.

Romana Ramssl absolvierte ein Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft und war in leitenden Positionen im Marketing und der Unternehmenskommunikation bei führenden Bauzulieferunternehmen tätig.